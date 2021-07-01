"Понимаете, вы мертвы": полтавский суд признал покойным живого мужчину

45-летний житель Полтавы Анатолий Маковский хотел восстановить документы, а получил свидетельство о собственной смерти.

Об этом сообщает "Суспільне новини".

После освобождения из заключения полтавец хотел восстановить идентификационный код (индивидуальный налоговый номер) пошел в соответствующие государственные учреждения, но узнал, что юридически он мертв.

Решение о признании его умершим более десятка лет назад приняли в Шишацком райсуде. Заявление с просьбой признать мужа умершим подала его жена, потому что не было с ним связи более 3 лет. Суд встал на сторону женщины, и постановил выдать свидетельство о смерти.

Мужчина подтвердил, что действительно, с женщиной не общался, но все это время спокойно жил в Полтаве.

Судья, который и принимал это решение, комментировать его под запись отказался. Но показал копию заявления жены об объявлении Анатолия Маковского умершим. Женщина хотела оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Якобы муж и отец ее сына исчез в 2007 году.

"Мертвый" мужчина очень возмущен такими действиями: "На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, но нет! Это три года они просто просидели, и думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили".

Сейчас адвокаты будут снова обращаться в суд для отмены данного решения.