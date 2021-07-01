Недоброе утро: боевики устроили мощные обстрелы со взрывами на Донбассе

Согласно отчету Операции объединенных сил, по состоянию на 7:00 1 июля произошло два нарушения тишины на Донбассе. Однако после этого ситуация резко изменилась: местные жители сообщают о массовых обстрелах и взрывах.
Так, согласно сводке ООС, бандформирования РФ дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем близ Авдеевки. К счастью, потерь в ВСУ нет.
Однако ближе к 8:00 в Сети жители оккупированного Донбасса начали массово сообщать о стрельбе и даже взрывах. Они были слышны в районе Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и Черемушек. По информации местных жителей, огонь открывают боевики.
Макеевка
Орки лютуют pic.twitter.com/ecqvTuDYNO
— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 1, 2021
#АВДЕЕВКА виден пожар и сильный дым . Последствия обстрела. pic.twitter.com/WGGgBFBai1
— bamr (@bamr69) July 1, 2021
7:55 ого как бахнуло! С длинным шлейфом.#Ясиноватая
— Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) July 1, 2021
08:12
Даки, очень шумно до сих пор
Ханжонково северная слушаю очень громко
Где-то 10 минут назад 2 очень мощных взрыва
— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 1, 2021
Напомним, США может принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поскольку является членом ОБСЕ. О том, что участие США не ограничивается только нормандским форматом, заявил Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.