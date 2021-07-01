Недоброе утро: боевики устроили мощные обстрелы со взрывами на Донбассе

Согласно отчету Операции объединенных сил, по состоянию на 7:00 1 июля произошло два нарушения тишины на Донбассе. Однако после этого ситуация резко изменилась: местные жители сообщают о массовых обстрелах и взрывах.

Так, согласно сводке ООС, бандформирования РФ дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем близ Авдеевки. К счастью, потерь в ВСУ нет.

Однако ближе к 8:00 в Сети жители оккупированного Донбасса начали массово сообщать о стрельбе и даже взрывах. Они были слышны в районе Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и Черемушек. По информации местных жителей, огонь открывают боевики.

Макеевка

Орки лютуют pic.twitter.com/ecqvTuDYNO — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 1, 2021

7:55 ого как бахнуло! С длинным шлейфом.#Ясиноватая — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) July 1, 2021

08:12

Даки, очень шумно до сих пор

Ханжонково северная слушаю очень громко

Где-то 10 минут назад 2 очень мощных взрыва — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 1, 2021

Напомним, США может принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поскольку является членом ОБСЕ. О том, что участие США не ограничивается только нормандским форматом, заявил Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.