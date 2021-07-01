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Недоброе утро: боевики устроили мощные обстрелы со взрывами на Донбассе

Недоброе утро: боевики устроили мощные обстрелы со взрывами на Донбассе
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

Согласно отчету Операции объединенных сил, по состоянию на 7:00 1 июля произошло два нарушения тишины на Донбассе. Однако после этого ситуация резко изменилась: местные жители сообщают о массовых обстрелах и взрывах.

Так, согласно сводке ООС, бандформирования РФ дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем близ Авдеевки. К счастью, потерь в ВСУ нет. 

Однако ближе к 8:00 в Сети жители оккупированного Донбасса начали массово сообщать о стрельбе и даже взрывах. Они были слышны в районе Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и Черемушек. По информации местных жителей, огонь открывают боевики.

 

 

 

 

Напомним, США может принять участие в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) поскольку является членом ОБСЕ. О том, что участие США не ограничивается только нормандским форматом, заявил Алексей Резников -  вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Донбасс, Взрывы, Обстрелы, ООС, Нарушение Минских соглашений.
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