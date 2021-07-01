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"Вышел н***й отсюда!" Водитель троллейбуса в Харькове ударила по причинному месту беспокойного пассажира (видео)

"Вышел н***й отсюда!" Водитель троллейбуса в Харькове ударила по причинному месту беспокойного пассажира (видео)
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Утром в четверг, 1 июля, в Харькове в троллейбусе №2 произошел скандал. 

Об этом сообщает харьковский паблик "Харьков Life" в своем Телеграм-канале. 

Один из пассажиров хотел помочь опоздавшей женщине, после чего закатил скандал с водителем. Мужчина доказывал, что она не права, после чего ударил ее.

Женщина в ответ выразилась нецензурно, ударила его ногой между ног и попросила покинуть салон. Остальные пассажиры попросили не отвлекать водителя и предложили вызвать полицию.

"Ребят не отвлекайте, и не злите водителей. Они стараются доставить Вас в нужное время", - сказано в подписи под видео.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, как ранее сообщал "Телеграф", 29 июня в Днепре в одной из маршруток произошла драка между водителем и пассажиром.

А в апреле в сети разгорелся скандал из-за видео, на котором женщина нападает на бабушку в харьковском троллейбусе.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 565

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Харьков, Скандал, Троллейбус.
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