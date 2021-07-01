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Искали три дня: в Киеве ограбили "правую руку" топ-дипломата США

Искали три дня: в Киеве ограбили "правую руку" топ-дипломата США
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф

В Киеве полицейские задержали 19-летнюю девушку из Закарпатья, которая ограбила помощника атташе посольства США в Украине.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook в четверг, 1 июля.

Так, дипломат США в Украине обнаружила кражу 26 июня и сразу сообщила об этом. Подозреваемую задержали  через три дня, 29 июня.

"При ней находились часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карты", – говорится в сообщении ведомства.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 тыс. гривен), общественных работ от 80 до 240 часов,  исправительных работ на срок до двух лет, ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до пяти лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве четверо злоумышленников ограбили квартиру иностранного дипломата. Им оказалась 33-летняя жительница Марокко.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Ограбления, помощник атташе.
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