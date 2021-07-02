Под Одессой автомобиль сбил трех пешеходов на переходе, погибла женщина с ребенком (фото, видео)

Поздним вечером в четверг, 1 июля, под Одессой на трассе "Одесса-Рени" автомобиль сбил трех пешеходов – женщина с ребенком погибли, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Авария произошла на пешеходном переходе в Белгород-Днестровском районе возле поворота на село Старокозачье. В полиции сообщили, что 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих пешеходов. Одна женщина и мальчик погибли на месте, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть нескольких людей).

Виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 1 июля, в Киеве, на улице Строителей, женщина с ребенком в коляске попала под машину. Удар был такой силы, то пешеходы отлетели на несколько метров от места аварии.