Одесситы придумали оригинальный способ перевоспитания трудных подростков

Приставки для компьютерных игр в СИЗО - в Одессе представили проект, который должен помочь заключенным подросткам социализироваться и перевоспитаться. Социальный проект для трудных подростков создали представители СИЗО, горсовета, Одесской епархии и Федерации киберспорта Юра Украины.

Об этом сообщает сайт Одесса News.

Согласно проекту, к подросткам вместе с представителем епархии будут приходить тренера по киберспорту. Об этом заявила заместитель начальника отдела социально-воспитательной и психологической работы Одесского СИЗО Алёна Билоус. по ее словам, приставки будут находиться в камерах, а еженедельно будет приходить тренер.

Глава Федерации киберспорта Юга Украины Константин Матяшов отметил, что подобного проекта нет на постсоветском пространстве, а занятия киберспортом могут дать заключенным шанс изменить свою жизнь. Также он предположил, что после подростки смогут участвовать в местных турнирах.

"Телеграф" раньше писал, что исследователи подсчитали, что только десять процентов девушек интересуются компьютерным спортом.