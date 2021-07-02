На Львовщине за рулем BMW погиб 11-летний ребенок, который вез выпившего отца с приятелем (фото)

В ночь на пятницу, 2 июля, в селе Рясное-Русское возле Львова произошло жуткое ДТП с участием 11-летнего мальчика. Ребенок был за рулем BMW, которым ему позволил управлять отец. И, в результате аварии, мальчик скончался.

Об этом рассказали в Львовском облуправлении Нацполиции.

Сообщается, что ДТП произошло около полуночи. 11-летний мальчик за рулем легковушки не справился с управлением и влетел в кювет. Травмы ребенка оказались не совместимы с жизнью.

Копы говорят, что сесть за руль мальчику разрешил его отец - 35-летний житель Львова, который вместе с 23-летним владельцем авто находился в нетрезвом состоянии в этой же машине. Оба находятся в больнице с травмами средней тяжести.

В полиции по факту данного ДТП открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Продолжается расследование.

Напомним, на трассе Днепр-Харьков в городе Новомосковск произошло жесткое ДТП.