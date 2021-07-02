В "Борисполе" задержали украинца с бриллиантами в трусах (фото)

Киевские таможенники задержали в аэропорту "Борисполь" 36-летнего мужчины с бриллиантами в нижнем белье.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной таможни.

Драгоценные камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, собирался везти украинец, который возвращался авиарейсом из Турции.

Так, мужчина пытался пройти таможенный контроль по "зеленому коридору", тем самым рассеивая внимание пограничников, якобы подтверждая, что не имеет предметов, обязательных к декларированию.

Кольца и один желтый бриллиант с сертификатом производителя нашли во время проверки ручной клади пассажира.

"После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще шесть коробочек с прозрачными бесцветными камнями. Все это он прятал в нижнем белье, которое было одето на нем", - рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что это бриллианты. Как сообщили в Госпогранслужбе, предварительная стоимость выявленных камней составляет два миллиона гривен. За нарушение порядка прохождения таможенного контроля ему грозит 1700 гривен штрафа с конфискацией бриллиантов.