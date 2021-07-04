На Донбассе погиб украинский воин: подробности

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе и с начала суток воскресенья, 4 июля, совершили 5 обстрелов, в результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщается в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной в соцсети Facebook.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сводке.

Согласно информации, на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Также о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Как сообщалось, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан прогнозирует, что прорыва в переговорах по Донбассу пока не будет, обострение только усилится