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Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)

Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Одесской области четверо молодых людей зарезали мужчину и закопали в заранее подготовленную яму.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Несколько дней назад в полицию обратилась мать 36-летнего жителя Одесского района с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего без вести сына. Взявшись за дело, оперативники выяснили, что последними, кто видел разыскиваемого, были четверо молодых людей в возрасте от 19-ти до 21 го лет. С двумя из них несколько месяцев назад потерпевший познакомился на вечеринке у общих друзей", - говорится в сообщении.