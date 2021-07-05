Водитель Bolt силой вытащил из авто пассажирку и ударил по лицу: реакция службы такси шокировала (видео)

Водитель автомобиля службы такси Bolt жестоко обошелся с пассажиркой. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он в грубой форме вытащил ее из машины.

Видео опубликовали в Телеграм-канале "Київ Оперативний".

Из комментария под видео известно, что пассажирка заказала машину в 21:14 4 июля. Чуть больше чем через 10 минут, когда водитель прибыл на место, произошел конфликт. По словам пассажирки, до точки он не доехал около 100 метров. На замечание водитель отреагировал бурно, вытащил женщину из машины, ударил ее по лицу и толкнул.

Когда пострадавшая обратилась в службу поддержки ей предложили промокод. Девушка написала обращение в полицию.

Накануне "Телеграф" сообщал, что в России произошли несколько конфликтов с водителями такси, видео которых попали в сеть. Среди них эпичное видео как женщина избила таксиста.