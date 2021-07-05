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В Черкассах иностранец открыл стрельбу на территории больницы (фото)

В Черкассах иностранец открыл стрельбу на территории больницы (фото)
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф

В Черкассах 4 июля произошла потасовка с участием иностранцев, которая переросла в стрельбу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Сообщается, что конфликт произошел около 21:10 между двумя жителями другого государства возле больницы на улице Самойла Кошки.

В результате, один из мужчин - 46-летний иностранец - достал травматический пистолет и начал стрелять по лобовому стеклу автомобиля марки Peugeot. Вероятно, машина принадлежала оппоненту стрелка.

К счастью, раненых нет, а в отношении буянов открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Сейчас копы устанавливают все детали произошедшего, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черкасской области в селе Дмитровка Золотоношского района мужчина выстрелил в сына, после чего застрелился сам. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 277

Все по теме:

Скандал, Черкассы, Стрельба, Иностранцы, Конфликт.
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