Во Львове часть советского Монумента славы перенесли в музей террора: как это выглядит (фото)

Во Львове Монумент славы частично разобрали и перенесли в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора". Речь идет о 6 горельефах - объемных изображениях на плоскости, которые являлись частью скульптурной композиции.

Об этом сообщается на Facebook странице организации.

Согласно сообщению кроме горельефов, на переднем плане скульптуры расположены также фигуры солдата и женщины. Когда именно они будут перемещены в Музей - неизвестно.

Шесть ранее перемещенных частей композиции уже можно увидеть на территории музейного комплекса - команда завершает работы по установке.

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