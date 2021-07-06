Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Первый день Atlas Weekend Friends Edition 2021: как прошло открытие фестиваля (фото)
Первый день Atlas Weekend Friends Edition 2021: как прошло открытие фестиваля (фото)
Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon
Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon
Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены
Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены

Во Львове часть советского Монумента славы перенесли в музей террора: как это выглядит (фото)

Во Львове часть советского Монумента славы перенесли в музей террора: как это выглядит (фото)
00:39 Сегодня Телеграф Територія терору

Во Львове Монумент славы частично разобрали и перенесли в мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора". Речь идет о 6 горельефах - объемных изображениях на плоскости, которые являлись частью скульптурной композиции.

Об этом сообщается на Facebook странице организации. 

Территория террора экспонат

Согласно сообщению кроме горельефов, на переднем плане скульптуры расположены также фигуры солдата и женщины. Когда именно они будут перемещены в Музей - неизвестно. 

 монумент славы Львов

Шесть ранее перемещенных частей композиции уже можно увидеть на территории музейного комплекса - команда завершает работы по установке. 

территория террора

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России открыли новое арт-пространство, в котором установили многочисленные статуи. Среди них обнаружились персонажи известного советского фильма "Операция "Ы" Шурику и Лиде. Пользователи прокомментировали появление статуй шутками. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 90

Все по теме:

Львов, Монумент Славы, Территория террора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения
02 Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение
03 Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею
04 Валерий Меладзе высказался об отношениях между Украиной, Грузией и Россией: "Мое сердце разрывается"
05 Обезглавленное тело мужчины нашли на кладбище в Киеве: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путь к заветному уколу: семья больного СМА Димы Свичинского улетела для лечения в Америку
Путь к заветному уколу: семья больного СМА Димы Свичинского улетела для лечения в Америку
&quot;Горячий&quot; прогноз погоды: ведущий с оголенным торсом распалил сеть (видео)
"Горячий" прогноз погоды: ведущий с оголенным торсом распалил сеть (видео)
Настоящая жесть: эксклюзивное видео давки в метро после фестиваля Atlas Weekend
Настоящая жесть: эксклюзивное видео давки в метро после фестиваля Atlas Weekend
Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь