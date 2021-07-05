Смотрите под ноги: в Киеве на пляже заметили скорпиона (фото)

В Оболонском районе Киева на озере Редькино (другое название - Министерка) сфотографировали водяного скорпиона. Это насекомое принадлежит к семейству водяных клопов и может укусить.

Об этом сообщил Евгений Руденко на странице "Тваринний світ України" в Facebook.

Длина насекомого - до 4,5 см. Дышит он с помощью "жала" на хвосте. Водяные скорпионы обитают в стоячей или медленно текущей теплой воде и питаются мальками, головастиками и личинками насекомых.

Укус для человека достаточно болезненный и опасен судорогами и аллергической реакцией. В основном обитает в Африке и Азии, в Европе распространен только один вид.

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