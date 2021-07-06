"Принцесса + принцесса": в западной Украине решили судьбу детских книг о лесбиянках

В Ивано-Франковской области из местных библиотек изымут книгу-комикс "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", автор которой рассказывает о любовных отношениях двух девушек и однополой свадьбе.

Об этом пишет Zaxid.net.

Сообщается, что в регионе за бюджетные деньги закупили 46 экземпляров данной книги для детей 5+. Однако новинка возмутила представителей христианских общин города, которые обратились с жалобой в ОГА и заявили, что книга "Принцесса + принцесса" подрывает институт семьи в Украине. Там на письмо отреагировали и уже распорядились об изъятии.

Впрочем, экземпляры данной книги лежат на полках библиотек не только Ивано-Франковской, но и других областей. Закупку книги-комикса "Принцесса + принцесса" провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров.

Напомним, украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, на какую литературу стоит обратить внимание родителям малышей от 0 до 5 лет.