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"Принцесса + принцесса": в западной Украине решили судьбу детских книг о лесбиянках

"Принцесса + принцесса": в западной Украине решили судьбу детских книг о лесбиянках
03:25 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковской области из местных библиотек изымут книгу-комикс "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", автор которой рассказывает о любовных отношениях двух девушек и однополой свадьбе.

Об этом пишет Zaxid.net.

Сообщается, что в регионе за бюджетные деньги закупили 46 экземпляров данной книги для детей 5+. Однако новинка возмутила представителей христианских общин города, которые обратились с жалобой в ОГА и заявили, что книга "Принцесса + принцесса" подрывает институт семьи в Украине. Там на письмо отреагировали и уже распорядились об изъятии.

Впрочем, экземпляры данной книги лежат на полках библиотек не только Ивано-Франковской, но и других областей. Закупку книги-комикса "Принцесса + принцесса" провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров.

Напомним, украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, на какую литературу стоит обратить внимание родителям малышей от 0 до 5 лет.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 110

Все по теме:

Ивано-Франковск, Литература, Библиотеки, Однополые отношения, Детская литература, Лесбиянки.
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