Час от часу не легче: проливные дожди принесли Крыму еще одну неприятность (видео)

В оккупированном Крыму из-за постоянных наводнений и дождей наблюдается массовое нашествие комаров, особенно в центральной и северной части полуострова.

Об этом пишет "Крыминформ".

Причинами обилия комаров называется от постоянным массовых осадков. После прошедших в июне дождей участились жалобы на увеличение количества комаров в разных районах полуострова.

В частности, на водоемах, где происходит выплод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид, лариоль.

Известно, что дезинфицирующий раствор распыляют в воздухе при помощи садовых опрыскивателей и других устройств.

Как сообщал "Телеграф", 4 июля сильные дожди снова накрыли территорию оккупированного Крыма из-за чего "поплыл" Бахчисарайский район. Из-за непогоды погибла одна женщина.