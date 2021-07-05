В Одессе во время регаты затонула яхта: капитана удалось спасти (фото, видео)

В Одессе вечером в воскресенье, 4 июля, возле пляжа "Ланжерон" капитан яхты во время открытия парусной регаты не справился с управлением и перевернулся.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Пресс-служба уведомляет: "На помощь капитану с нашей спасательной станции мгновенно выдвинулся экипаж. Благодаря оперативности и профессионализму спасателей хозяина яхты немедленно достали из воды в спасательный бриг, а сломанную яхту отбуксировали в район муниципальной спасательной станции".

Неудачное плаванье постигло яхту одного из участников ХХ парусной регаты "Кубок портов Черного моря". Торжественное открытие ХХ парусной регаты произошло на морвокзале в День Военно-Морских Сил Украины.

Мужчина не справился с управлением и впоследствии яхта перевернулась. Водителя яхты удалось спасти.

В сети появилось видео, как всё было.

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