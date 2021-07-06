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"Дно пробито" буквально: в оккупированном Алчевске у маршрутки на ходу провалился пол (фото)

"Дно пробито" буквально: в оккупированном Алчевске у маршрутки на ходу провалился пол (фото)
06:12 Сегодня Телеграф

В оккупированном Алчевске, что в Луганской области, у маршрутки прямо на ходу провалился пол. 

На сообщение соответствующего содержания, обнародованном в одном из телеграм-каналов, обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

В сообщении указывается, что пол провалился прямо под одной из пассажирок. При этом водитель не стал тормозить, чтобы помочь ей, а после и вовсе обвинил ее в том, что она нанесла транспортному средству повреждения.

Также отмечается, что женщина получила травмы обеих ног.  

"Ничего, зато проезд дешевый", - прокомментировал новость Казанский. 

Добавили свои пять копеек и пользователи сети. 

Напомним, в оккупированном Донецке подростки затоптали и сожгли футболку с логотипом так называемой "народной дружины ДНР".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

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Луганская область, Маршрутки, Алчевск, ОРДЛО.
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