"Дно пробито" буквально: в оккупированном Алчевске у маршрутки на ходу провалился пол (фото)

В оккупированном Алчевске, что в Луганской области, у маршрутки прямо на ходу провалился пол.

На сообщение соответствующего содержания, обнародованном в одном из телеграм-каналов, обратил внимание член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

В сообщении указывается, что пол провалился прямо под одной из пассажирок. При этом водитель не стал тормозить, чтобы помочь ей, а после и вовсе обвинил ее в том, что она нанесла транспортному средству повреждения.

Также отмечается, что женщина получила травмы обеих ног.

"Ничего, зато проезд дешевый", - прокомментировал новость Казанский.

Ничего, зато проезд дешевый pic.twitter.com/FntgdarSOP — Денис Казанський (@den_kazansky) July 5, 2021

Добавили свои пять копеек и пользователи сети.

Напомним, в оккупированном Донецке подростки затоптали и сожгли футболку с логотипом так называемой "народной дружины ДНР".