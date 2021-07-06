"Шашлычок с шиком": в Одессе туристы с детьми жарили мясо на Вечном огне (фото)

Компания одесситов с детьми решили устроить пикник с шашлыками и горячительными напитками и ни где-нибудь, а прямо на Вечном огне.

Об этом сообщают "Новости Одессы" в Telegram.

На отснятых кадрах с места пикника видно, что людям, приехавшим в маму-Одессу, скорее всего, на отдых, невдомек, что они занимаются чем-то противоправным – без зазрения совести хлещут пиво, громко общаются и жарят шашлык. Самое печальное – что это все происходит на глазах у детей, которых они тоже с собой привели.

В сети ноу-хау от туристов не оценили. Пользователи даже стали придумывать наказание для осквернителей памятника.

"Ввести строгач как в мусульманских странах по Шириату за осквернение памятников наших предков! ВЕРЕВКА С МЫЛОМ!", "Мозги отшибло, народ помельчал!", "Полицию надо было вызвать, это скорее всего не местные. Коровам всю жизнь хвосты крутили и решили шашлычок с шиком пожрать", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе это не первый подобный случай. Такое же действо молодые люди ранее устроили возле памятника Неизвестному матросу. Тогда их задержали.