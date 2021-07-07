Готовятся к наступлению: боевики на Донбассе стягивают технику в жилые районы

Боевики готовятся к возможному наступлению на Донбассе, о чем свидетельствует стягивание техники в жилые районы городов и поселков на оккупированной территории.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Так, российские наемники выволокли вооружение и военной техники в зоне безопасности, а именно:

на территории Раздольного (23 единицы БМП),

недалеко от Кальмиусского (6 единиц боевых бронированных машин и 1 единицу 122 мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика").

"Указанное свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников в возможных боевых действий", - уточняют военные.

Отметим, в последнее время наблюдается новая волна обострения в районе военного конфликта на Донбассе. Так, из-за обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе в воскресенье, 4 июля, погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93 бригады Холодный Яр капитан Юрий Васильевич Письменный, известный по позывному "Феофан".

Подробнее о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время на этом направлении, читайте в материале "Телеграфа": "Один народ?" О чем говорят последние действия Путина в отношении Украины и чего ожидать в будущем.