Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Эсминец США открыл огонь в Черном море: чем отвечает Россия?
Эсминец США открыл огонь в Черном море: чем отвечает Россия?
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Мендель показала отрывок из своей книги, опубликовав его в "секретном" месте
Мендель показала отрывок из своей книги, опубликовав его в "секретном" месте
Шансов спастись не было: в Карпатах слетел в обрыв автомобиль с людьми (фото)
Шансов спастись не было: в Карпатах слетел в обрыв автомобиль с людьми (фото)

"Вот и батарейка сгорела": в Хмельницком во время зарядки вспыхнул электрокар (видео)

"Вот и батарейка сгорела": в Хмельницком во время зарядки вспыхнул электрокар (видео)
19:26 Сегодня Телеграф

В Хмельницком возле ТЦ "Оазис" загорелся электромобиль Nissan Leaf. По словам очевидцев, ЧП произошло во время зарядки.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Хмельницкий LIVE".

Так, происшествие произошло, 6 июля, хотя о нем стало известно только сейчас. Что именно стало причиной возгорания - пока неизвестно.

На видео видно, что электромобиль выгорел почти дотла. Пожар оказался настолько сильным, что тушить его пришлось сразу несколькими порошковыми огнетушителями.

"Ибо зарядки только для телефонов можно использовать", "Не факт, что там родные аккумуляторы, может какой-то самопал или ремонтируемые, то тогда легко может замкнуть, 100% перегрев батареи. Я лучше пока на бензине покатаюсь))", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

Все по теме:

Пожары, Хмельницкий, ТЦ, Электромобили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали консула Эстонии: ответ не заставил себя долго ждать
02 Эсминец США открыл огонь в Черном море: чем отвечает Россия?
03 Харьковская блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась (фото)
04 В Киеве идет спецоперация "Гром": в перестрелке пострадали копы (фото)
05 У России произошел новый воздушный инцидент с США над Черным морем (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лишай, инфекции и не только: какой &quot;букет&quot; можно привезти с моря, окунувшись в него лишь раз (инфографика)
Лишай, инфекции и не только: какой "букет" можно привезти с моря, окунувшись в него лишь раз (инфографика)
Готовятся к наступлению: боевики на Донбассе стягивают технику в жилые районы
Готовятся к наступлению: боевики на Донбассе стягивают технику в жилые районы
Связал детей скотчем и перерезал горло сыну: жителя Днепропетровщины разыскивают после ссоры с бывшей
Связал детей скотчем и перерезал горло сыну: жителя Днепропетровщины разыскивают после ссоры с бывшей
Опасный отдых: в Кирилловке человека убило током на надувной горке, еще один погиб в море
Опасный отдых: в Кирилловке человека убило током на надувной горке, еще один погиб в море
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь