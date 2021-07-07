"Вот и батарейка сгорела": в Хмельницком во время зарядки вспыхнул электрокар (видео)

В Хмельницком возле ТЦ "Оазис" загорелся электромобиль Nissan Leaf. По словам очевидцев, ЧП произошло во время зарядки.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Хмельницкий LIVE".

Так, происшествие произошло, 6 июля, хотя о нем стало известно только сейчас. Что именно стало причиной возгорания - пока неизвестно.

На видео видно, что электромобиль выгорел почти дотла. Пожар оказался настолько сильным, что тушить его пришлось сразу несколькими порошковыми огнетушителями.

"Ибо зарядки только для телефонов можно использовать", "Не факт, что там родные аккумуляторы, может какой-то самопал или ремонтируемые, то тогда легко может замкнуть, 100% перегрев батареи. Я лучше пока на бензине покатаюсь))", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Калифорнии электромобиль Tesla Model S в режиме автопилота снес патрульный внедорожник.