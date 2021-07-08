Украинец попался на границе с сумками драгоценностей, медалей и старых монет на полмиллиона (фото)

Ценные монеты, купюры, часы и украшения - в общем на сумму в полмиллиона гривен пытался провезти из Польши в Украину 36-летний мужчина. Гражданин Украины пытался пересечь границу через полосу упрощенного таможенного контроля, но привлек внимание правоохранителей.

Об этом сообщает Львовская таможня в Facebook.

В сумках в его микроавтобусе таможенники, пограничники и сотрудники СБУ нашли более 4,5 тысяч старинных купюр, медалей, монет, украшений и часов.

По словам водителя, сумки через границу его попросил перевезти неизвестный. Специалисты определили, что кроме изделий из драгметаллов, датированных 19-20 веками в сумках были более 1340 предметов нумизматики стоимостью почти 299 тыс грн и 2413 предметов бонистики (коллекционирование купюр и банкнот), которые оценили в более 261 тыс гривен.

Все, что не имело культурно-исторической ценности, не стоило более 500 евро и весило меньше 50 кг мужчине вернули.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым.