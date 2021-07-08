В Днепре водитель троллейбуса развлекался с пьяными пассажирками (видео)

В Днепре вечером 7 июля, водитель троллейбуса номер 16 веселился с двумя пьяными пассажирками, которые громко включали музыку и танцевали возле водительского кресла.

Об этом сообщает в четверг местное интернет-издание "Днепр Оперативный".

Водитель троллейбуса позволял двум пассажирам распивать алкогольные напитки, громко включать музыку и танцевать в салоне. Более того, он развлекался вместе с ними и тем самым нарушал свои служебные обязательства. Из-за таких действий водителя, как сообщили другие пассажиры, транспортное средство качало из стороны в сторону, троллейбус двигался очень неровно, постоянно петляя. Внимание водителя постоянно рассеивались, поэтому он не мог хорошо вести транспортное средство.

В сети также опубликовано видео из салона троллейбуса, снятое одним из пассажиров.

В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей до 12 июля на время проведения разбирательства, а также лишат премии, которая начисляется ежемесячно по результатам работы. Все это из-за нарушений водителем ряда правил работы (отвлекался от управления транспортным средством, пустил в салон нетрезвых пассажиров, нарушал запрет музыки во время работы).

Нетрезвыми пассажирками будут заниматься правоохранительные органы. Законом Украины запрещено пить алкогольные (и даже слабоалкогольные напитки) в таких общественных местах, как учреждения здравоохранения, учебные и образовательно-воспитательные учреждения, общественный транспорт, остановки и подземные переходы, учреждения культуры, закрытые спортивные сооружения, детские и спортивные площадки, лифты и таксофоны, а также государственные учреждения.

Согласно статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за распитие спиртных напитков в неположенных местах, а также за появление в общественных местах в пьяном виде, нетрезвым пассажиркам троллейбуса грозит штраф от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 грн). Наказание за повторное употребление спиртных напитков в течение года грозит штрафом в размере от 51 до 119 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как один из пассажиров троллейбуса в Харкове хотел помочь опоздавшей женщине, после чего закатил скандал с водителем. Мужчина доказывал, что она не права, после чего ударил ее. Водитель троллейбуса в ответ ударила по причинному месту беспокойного пассажира.