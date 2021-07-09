В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: пострадали не только сотрудники

В четверг, 8 июля, в Мелитополе Запорожской области на территории ООО "Технодім" "Альянс" произошел несчастный случай. В результате взрыва пострадали сотрудник предприятия и клиент, который осматривал оборудование.

По информации Госслужбы Украины по вопросам труда, около полудня 36-летний мастер участка показывал 60-летнему клиенту оборудование для смешивания сыпучих смесей. Неожиданно произошел взрыв, в результате чего оба мужчины получили ожоги 2 степени.

Однако, как сообщают местные СМИ, пострадавших обожжено 90 и 95% кожи.

За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью в полиции открыли уголовное производство. Проводится расследование во избежание подобных ЧП в дальнейшем.

Напомним, жительница Мелитополя оказалась на волосок от гибели. Проживая в одноэтажном доме, она попала под обломки хозпостроек, когда на те обрушилась часть земляного склона, возвышающегося над их двором.