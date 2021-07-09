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На Ивано-Франковщине подставным лицам незаконно передали 120 га земли: при чем тут чиновники Геокадастра?

На Ивано-Франковщине подставным лицам незаконно передали 120 га земли: при чем тут чиновники Геокадастра?
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф

Проявлять рвение на своем рабочем месте не возбраняется, а даже приветствуется. Вот только когда это усердие направлено на благо людей и процветание государства – это одно дело, а когда основной и единственной целью является личное обогащение – другое, подсудное. На Прикарпатье полиция разоблачила преступную схему приватизации участков, которую использовали должностные лица регионального управления Госгеокадастра. Об этом 8 июля сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Среди участников - бывшие и действующие должностные лица управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Вследствие их противоправных действий подставным лицам было передано в частную собственность более 120 га земельных участков".

 

Согласно разработанному плану, подыскивались подставные лица, которые за вознаграждение соглашались выступить будущими владельцами земельного участка. В дальнейшем на них без согласования с органами местного самоуправления и смежных пользователей, зарегистрировали право собственности на землю на территории области.

По предварительным данным, по такой схеме было незаконно приватизировано более 120 га земельного фонда, а государству нанесен ущерб в размере 100 млн грн. Кроме того, граждан, в пользовании которых находилась часть земельных участков, лишили права на первоочередное приватизацию.

Для получения дополнительных доказательств причастности фигурантов к преступной деятельности правоохранители при поддержке спецназовцев КОРД провели санкционированные судом обыски.

"Телеграфу" в пресс-службе Ивано-Франковского полицейского главка уточнили, что злоупотребления совершали четверо мужчин, все это происходило в 2016-2017 годах на территории Яремчанского и Поляницкого районов. Схему раскрыли в ходе досудебного расследования, которое длилось на протяжении трех лет. А так как материалы еще не направлены в суд, ничего "лишнего" разглашать пока нельзя.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для сообщения о подозрениях участникам сделки, привлечение их к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.

Стоит отметить, что региональных руководителей Геокадастра периодически меняют, снимают за различные нарушения, в основном, обвиняя в произволе и коррупции.

Однако на столь "рыбном" месте, наверное, сложно удержаться от злоупотреблений? "Это клондайк для схематозников и нечестных чиновников", – сказал про эту структуру экс-премьер-министр Алексей Гончарук, когда в октябре 2019 года Кабмин уволил начальника главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Земля, Ивано-Франковская область, Схемы.
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