На Одесчине взорвался газовый баллон - есть пострадавший (фото)

В Одесской области в поселке Хлебодарское взорвался газовый баллон. Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №10 на ул. Малиновского.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал.

По сообщениям местных СМИ пострадавший в реанимации, у него обожжено 35% тела и отравление продуктами горения. Мужчине 45 лет. Пожарные потушили возгорание на площади в 35 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" сообщал про отравление азотом и пожар на меткомбинате под Днепром случилось два смертельных ЧП за две недели