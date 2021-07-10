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Более полусуток в аэропорту: пассажиры рейса в Грузию целый день не могут вылететь из "Борисполя" (видео)

Более полусуток в аэропорту: пассажиры рейса в Грузию целый день не могут вылететь из "Борисполя" (видео)
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В аэропорту Борисполь уже 13,5 часов задерживают вылет рейса в Батуми (Грузия). 

Об этом сообщает Київ Оперативний. 

"Рейс YE215 "Борисполь - Батуми" переносили с 07:30 уже несколько раз. Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что пассжиры этим фактом были очень недовольны, а потому для контроля за ситуацией были выделены несколько бойцов спецподразделения. 

По состоянию на 22:23 ситуация не изменилась, после 13,5 часов ожидания рейс отложили еще раз. 

Ситуацию усугубляет и то, что перевозчик не отдает людям багаж, поскольку никто не знает, где он находится.


Как сообщалось ранее, из-за схода с рельсов хозяйственного поезда под Киевом в субботу произошла задержка ряда поездов. Некоторые из них отбились от расписания на 3 часа.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 105

Все по теме:

Киев, Грузия, Борисполь, Yanair.
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