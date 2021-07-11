Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)

В субботу, 10 июля, вечером на Новой Ирпенской дороге приблизительно в 4 километрах от столичной улицы Наумова произошло лобовое столкновение Ford и Kia.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места ЧП.

По предварительным данным Ford двигался в сторону Ирпеня, а Kia направлялась в Киев. На повороте Ford по непонятным причинам пошел прямо и оказался на встречной полосе.

Жесткого лобового удара избежать удалось, но даже касательного контакта оказалось достаточно, чтобы Kia оказалась в глубоком кювете вверх колесами.

Ford также практически покинул асфальтовое покрытие, но остался на колесах.

Водитель и пассажир "американца" были пристегнуты, и обошлось без травм. В Kia ехал отец с шестилетним ребенком. Они продолжили свой путь, но уже в каретах "скорой помощи".

Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет.

Причину потери управления водителем Ford будет выяснять следствие.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось, в Киеве ночью 10 июля на проспекте Науки водитель автомобиля сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте.

А 6 июля, на Большой Окружной в Киеве мужчина эффектно разбился на арендованной спортивной машине.