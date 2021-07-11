Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Коронавирус в Украине: госпитализированных больше, чем новых случаев заражения
Власти ЮАР хотят разрешить в стране многомужество
Власти ЮАР хотят разрешить в стране многомужество
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)
Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)

Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)

Отец с шестилетним ребенком пострадали в ночном ДТП под Киевом (фото)
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В субботу, 10 июля, вечером на Новой Ирпенской дороге приблизительно в 4 километрах от столичной улицы Наумова произошло лобовое столкновение Ford и Kia.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места ЧП.

По предварительным данным Ford двигался в сторону Ирпеня, а Kia направлялась в Киев. На повороте Ford по непонятным причинам пошел прямо и оказался на встречной полосе.

Жесткого лобового удара избежать удалось, но даже касательного контакта оказалось достаточно, чтобы Kia оказалась в глубоком кювете вверх колесами.

Ford также практически покинул асфальтовое покрытие, но остался на колесах.

Водитель и пассажир "американца" были пристегнуты, и обошлось без травм. В Kia ехал отец с шестилетним ребенком. Они продолжили свой путь, но уже в каретах "скорой помощи".

Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших пока нет.

Причину потери управления водителем Ford будет выяснять следствие.

ДТП под Киевом 10.07.2021

ДТП под Киевом 10.07.2021

ДТП под Киевом 10.07.2021

ДТП под Киевом 10.07.2021

ДТП под Киевом 10.07.2021

ДТП под Киевом 10.07.2021

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось, в Киеве ночью 10 июля на проспекте Науки водитель автомобиля сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте. 

А 6 июля, на Большой Окружной в Киеве мужчина эффектно разбился на арендованной спортивной машине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 179

Все по теме:

ДТП, Авария, ДТП под Киевом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
02 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
03 Популярное средство для лечения COVID-19 признано бесполезным
04 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
05 СМИ: угодивший в скандал с ДТП нардеп Юрченко вновь сел за руль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
&quot;АлкоГетто&quot;: очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Как в аду: страшная жара в США привела к масштабным пожарам (фото)
Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)
Анита Луценко призналась, на сколько похудела после рождения дочери (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь