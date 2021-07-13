Военный подстрелил 9-летнего мальчика на Житомирщине: что известно о его состоянии

В городе Новоград-Волынский Житомирской области медики борются за жизнь 9-летнего ребенка, которого 12 июля доставили в больницу с проникающим огнестрельным ранением. Как сообщают в Нацполиции, мальчики доставили в реанимацию в тяжелом состоянии в результате выстрела, нанесенного военнослужащим из Киева.

Так, по предварительной информации правоохранителей, ЧП произошло в одном из жилых домов города – по месту жительства раненого мальчика. Полиция выяснила, что ранение – дело рук знакомого его отца, который является военнослужащим и приехал на Житомирщину из столицы накануне происшествия.

Полицейские уже провели ряд следственно-оперативных действий, в частности, обыскали квартиру, в которое прозвучал выстрел. На месте происшествия нашли вещдоки – в частности, пулю калибром 9 мм, которую уже изъяли для проведения экспертизы.

Сведенья о ранении мальчика внесли в ЕРДР з предварительной квалификацией «умышленное тяжкое телесное повреждение».

Теперь стрелку следует надеяться, что ребенок выживет, иначе его ситуация максимально усугубится.

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