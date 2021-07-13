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В Кременчуге произошла трагедия в компании детей, которые пили водку на пляже: подробности

В Кременчуге произошла трагедия в компании детей, которые пили водку на пляже: подробности
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 июля, отдых подростков на Центральном пляже Кременчуга Полтавской области завершился трагедией.

По информации мэрии, группа девочек-подростков отдыхали у Днепра, распивая водку на жаре.

В результате, скорая помощь потребовалась 14-летней девочке: в 16:50 ее забрали в реанимацию из-за отравления алкоголем.

Отметим, что в Украине, и в Полтавской области, в частности, на протяжении всей недели наблюдается жара, которая не собирается отступать. "Телеграф" сообщал, что наиболее высокие показатели температуры воздуха, по прогнозу, ожидаются на юге и востоке Украины. Дневные максимумы температуры на этой  неделе будут достигать 34-38 градусов со знаком "плюс". Так что возможны суточные температурные рекорды в отдельных городах.

Напомним, в Одесской области в одном из сел Дальницкой территориальной общины произошло ЧП: ребенок отравился водкой, найденной на кладбище. Местные жители задавались вопросом: где была мать мальчика?

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 685

Все по теме:

Алкоголь, Жара, Кременчуг, Пляж, Водка, Отравление алкоголем, Полтавщина, Реанимация.
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