В киевском приюте голодают десятки животных. Им можно помочь

Домашнему приюту для животных "Второй шанс" в Киеве необходима помощь в приобретении лекарств и кормов для котов и собак. Хозяйка – пенсионерка Татьяна Литвиненко – уже более 10 лет в одиночку содержит приют, где обитают 50 котов и 8 собак.

"Десять лет назад я попала в приют для домашних животных, когда там началась эпидемия. Основательница приюта, Ира, просила забрать домой здоровых кошек, кто сколько может. Я взяла девятерых, а потом они... посыпались мне на голову", – рассказала Татьяна.

Почти все животные приюта – домашние. Почти у всех – большие проблемы со здоровьем. Поэтому их владельцы и выкинули, не захотели лечить. Для кого можно – Татьяна старается найти дом, но старые и инвалиды, с хроническими сложными заболеваниями коты и собаки не нужны никому, они годами живут и доживают в приюте.

Помимо своих животных в приюте, Татьяна начала подкармливать и брошенных на улице котов и собак – сейчас на ее попечении 40 котов и 8 собак в ближайших дворах.

Кроме бездомных животных Татьяна делится кормом и с пенсионерами в округе, которые не могут купить еду для своих питомцев.

Все питомцы приюта вакцинируются, чтобы избежать эпидемии. Каждое больное животное получает необходимый уход. Тем не менее, средств, времени и сил у Татьяны на всех не хватает – она даже устроилась подрабатывать уборщицей в зоомагазин, где зарплату забирает кормами и наполнителями для кошачьих туалетов. Ее приют остро нуждается в помощи и как долго еще удастся продержаться, Татьяна уже просто не знает.

"У каждого жителя приюта своя непростая судьба, а у некоторых и особенности в виде глухоты, слепоты, отсутствия некоторых частей лапок. А пристройство животных сейчас на нуле, увеличился расход корма – ведь из нашего котла едят и уличные четверолапые, а также питомцы пенсионеров, которым всегда тяжело сводить концы с концами…. ", – рассказывает Татьяна, добавляя, что нужна любая помощь и поддержка.

Так, в приюте всегда актуальны корма для кошек и собак, лекарства, наполнители для кошачьих туалетов. Кроме того, можно лично подъехать передать помощь и познакомиться с обитателями приюта.

Финансово можно помочь приюту на карту

"ПриватБанка": 5168 7554 1844 6072

или

"Ощадбанка" 4790 7099 9404 2671.

Получатель – Литвиненко Татьяна Владимировна, телефон (098) 597 10 95.

Ваша доброта, сострадание и неравнодушие помогут спасти нуждающихся в уходе и лечении животных. Кошки и собаки приюта будут очень рады любой помощи!