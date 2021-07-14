Украина на пороге громкого скандала с фиктивной продажей алкоголя в Duty Free зонах

Фиктивные объемы продажи алкоголя в аэропорту "Борисполь" в некоторые дни превышали грузоподъемность самолетов.

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский в Facebook.

Политик пообещал в ближайшее время обнародовать цифры и сравнить их с официальными.

Также он публично обратился к главе Таможенной службы Украины Павлу Рябикину с требованием разобраться с переводом Владимира Тендитного.

По словам Дубинского, Тендитный проводил проверку в аэропорту "Жуляны" и отказался фальсифицировать данные акта проверки когда обнаружили факт фиктивных продаж на пассажиров по 100 блоков сигарет.

"Его единственного не переводят в новую структуру Киевской таможни, выбрасывая таким образом из системы. Выбрасываю с открытым пояснением: "За акт по Duty Free". Как вы понимаете, после этого любой кто будет составлять акт по "Борисполю", подпишет любую липу", - написал нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что "Борисполь" откроет duty free совместно с немецкой компанией.