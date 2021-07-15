Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)

В Харьковской области почти 10 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer стали непригодными к использованию из-за неправильного хранения при перевозке.

Сначала видео об этом появилось в СМИ, после чего власти официально подтвердили этот факт.

Отмечается, что вечером 14 июля "Страна" опубликовала ролик, на котором видно, что вакцина Pfizer приехала в Харьковскую область при плюсовой температуре перевозки, в то время как ее нужно держать при -60-80° Цельсия.

В департаменте охраны здоровья ХОГА позже прояснили, что из 21,6 тысяч принятых доз действительно были испорчены два контейнера, 9 360 единиц, - их поставку совершили еще 30 июня.

Эти вакцины были помещены в карантин и возвращены. На учет их не принимали.

Напомним, что кроме Pfizer в Украине сейчас прививают вакцинами CoviShield (Индия), AstraZeneca (Южная Корея и Италия), CoronaVac (Китай).

Как сообщал "Телеграф", до конца месяца в Украину должно прибыть еще около миллиона доз вакцины Pfizer.