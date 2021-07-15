В Харькове произошел эпичный пожар: огонь уничтожил здание площадью с два баскетбольных поля (фото, видео)

15 июля ночью в Харькове произошел масштабный пожар, который тушили 70 спасателей на 10 автоцистернах и пожарном поезде.

По информации облуправления ГСЧС, огонь вспыхнул в складском помещении на Киргизской, 19.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания уже достигала более 750 квадратов. Ситуация усугублялась тем, что на складе хранилось дерево и горючие материалы, поэтому стихия распространялась с большой скоростью.

Спустя 2,5 часа огонь удалось локализовать, а потушить окончательно - еще спустя несколько часов. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, а спасатели вовремя вывели на свежий воздух 63-летнего оператора электроподстанции.

Напомним, в Ираке произошел взрыв в клинике для больных COVID-19, который перерос в пожар, повлекший смерть более 70 человек.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике, в котором погибло полсотни людей. В сети появились фото и видео с места ЧП.