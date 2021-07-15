В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков

Городской совет Сум принял решение ввести комендантский час для детей и подростков в возрасте до 16 лет, согласно которому им запрещено находиться на улице в ночное время.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщает пресс-служба горсовета Сум.

Городской совет принял решение об ограничении пребывания юных сумчан в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской теробщины", - говорится в сообщении.

Как указано в преамбуле решения, сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.

Согласно решению, запрещается пребывание в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной общины детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за нее персональную ответственность.

В это время владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Также будет усилен контроль за соблюдением запрета на реализацию в учреждениях торговли всех форм собственности детям в возрасте до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах.

По словам заместителя начальника управления Службы по делам детей Виктора Павленко, решение вступает в силу с момента опубликования.