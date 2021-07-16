Обстрелов меньше, но они тяжелее: на Донбассе пострадали пять бойцов ВСУ за сутки, один тяжелый

За минувшие сутки 15 июля на Донбассе были ранены пять украинских военных. Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 7.00 пятницы, размещенной на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что трое военных ВСУ получили ранения, двое - боевые травмирования. Бойцы находятся в лечебных учреждениях. При этом, состояние одного защитника - тяжелое, а остальных - удовлетворительное.

Согласно сводке, боевики 8 раз нарушили режим тишины и открыли огонь в направлении таких населенных пунктов: Причепиловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Широкино, Песчаное и Марьинка.

Украинские позиции обстреливались из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине Украина зафиксировала пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

В пятницу, 16 июля, в зоне ООС зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны оккупанта. А на Луганщине снова заметили беспилотник.

Напомним, на Донбассе в четверг, в районе проведения операции Объединенных сил, во время обстрела русские военные ранили двух украинских солдат. Кроме того, под обстрел попал переименованный поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Опубликованы фото последствий.