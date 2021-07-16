В Киеве на Крещатике европейского дипломата оставили без налички и документов

В столице Украины, Киеве на Крещатике ограбили греческого дипломата - у него вытащили кошелек.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

По данным издания у него похитили 500 евро и несколько тысяч гривен. Также злоумышленники лишили дипломата его документов. Расследованием занимаются правоохранители из Шевченковского РУ полиции столицы.

Инцидент произошел на улице Крещатик возле дома №27.

Это не первое ограбление дипломатического посланника за последний месяц. В конце июня девушка ограбила помощника атташе посольства США в Украине. Ее искали 3 дня.

Также в марте 2021 преступники вскрыли квартиру дипломата из Марокко. Вынесли деньги и портативную технику. Их удалось задержать по горячим следам.