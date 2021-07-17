Под Львовом подросток влетел в грузовик: погибло двое людей (фото, видео)

Во Львовской области ночью, 17 июля, возле села Подберезцы произошло столкновение легковушки и грузовика впоследствии чего погибло двое молодых людей.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.

Авария произошла на трасе Львов-Тернополь около 2:45 ночи.

За рулем легкового авто «ВАЗ-2105» был 17-летний водитель без водительского удостоверения. Он выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», под управлением жителя с. Банюнин (Новояричовская ТО) Львовского района 1965 года рождения.

Несовершеннолетний водитель выжил, но погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.

Водителя «ВАЗ-2105» госпитализированы в ГДКЛ г. Львов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщают в Департаменте.

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