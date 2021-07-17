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Под Львовом подросток влетел в грузовик: погибло двое людей (фото, видео)

Под Львовом подросток влетел в грузовик: погибло двое людей (фото, видео)
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф Фейсбук

Во Львовской области ночью, 17 июля, возле села Подберезцы произошло столкновение легковушки и грузовика впоследствии чего погибло двое молодых людей.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.

Авария произошла на трасе Львов-Тернополь около 2:45 ночи. 

За рулем легкового авто «ВАЗ-2105» был 17-летний водитель без водительского удостоверения. Он выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», под управлением жителя с. Банюнин (Новояричовская ТО) Львовского района 1965 года рождения.

Несовершеннолетний водитель выжил, но погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.

Водителя «ВАЗ-2105» госпитализированы в ГДКЛ г. Львов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщают в Департаменте.

По словам родственников, семья из села Куровичи, ехали в Перемышляны в больницу, потому что у девушки что-то залезло в ухо.

Ранее "Телеграф" сообщал о ДТП В Днепровском районе Киева с пострадавшими - все 5 человек в салоне авто были пьяными и после приезда правоохранителей начали с ними драку.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Львовская область, ДТП, Авария, Несовершеннолетний, Пошибшие.
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