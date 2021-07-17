В Киеве мужчина средь бела дня прострелил себе ногу (видео)

В Киеве в Соломенском районе средь бела дня произошла стрельба из автомата.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Изначально сообщалось, что якобы между двумя мужчинами на улице Уманской произошел конфликт, в ходе которого один ранил другого в ногу.

Однако позже оказалось, что свидетели видели, как мужчина держал в руке "предмет похожий на автомат", после чего произошел выстрел и он упал.

Другой мужчина заметил это и затащил пострадавшего в подъезд, где попытался оказать первую помощь.

Прибывшие на место полицейские оказали помощь пострадавшему, а затем передали врачам.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В телеграм-канале "Киев оперативный" обнародовали кадры с места происшествия и показали внешность мужчины.

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