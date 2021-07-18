В Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину и подрался с полицейскими

В Одессе пьяный мотоциклист сбил 28-летнюю женщину и устроил потасовку с полицейскими. Женщина получила ушибы мягких тканей бедра.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на свои источники в прокуратуре. Происшествие произошло еще 16 июля, но стало известно о нем только сегодня.

Указывается, что происшествие произошло на перекрестке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта.

Экипаж патрульных прибыл на вызов о ДТП и обнаружил там 39-летнего мотоциклиста в состоянии алкогольного опьянения.

Во время общения с правоохранителями он вел себя неадекватно и попытался уехать с места происшествия, и наехал 28-летней патрульной на ногу.

Его попытался остановить ее 39-летний напарник, но получил за это кулаком в лицо. Мотоциклиста удалось задержать и поместить в СИЗО.

Пострадавший полицейский был отправлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, под Кривым Рогом психически больной мужчина убил медбрата и сбежал с лечебницы.