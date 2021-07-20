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"Разводит" людей на деньги, еду и такси: в Киеве развенчали аферу 90-летней старушки (видео)

"Разводит" людей на деньги, еду и такси: в Киеве развенчали аферу 90-летней старушки (видео)
23:28 Сегодня Телеграф

Киевлянин поддался обману старушки, поверив её жалостным рассказам.

О ситуации Роман Пелех сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам Романа, он встретил пенсионерку возле своего дома, на улице Антоновича в Киеве. Она еле стояла на ногах и не могла подняться по лестнице. После предложения о помощи старушка пожаловалась на сахарный диабет и попросила купить ей мороженного, чтобы якобы поднять уровень сахара. Купив женщине десерт, мужчина заметил, как проходящие мимо люди пытаются помочь бабушке деньгами. Доев мороженное, пожилая киевлянка попросила вызвать ей такси, Роман предложил отвезти её лично.

На видео можно услышать, как женщина пытается разжалобить молодого человека своими печальными рассказами. По словам Романа, бабушка заявила, что ей было нечего есть, поэтому он повёз её в заведение общепита "Пузата хата". На месте старушка начала просить купить ей борща, после чего мужчина заподозрил её в манипуляции и удалился.

Знакомый Романа, который ранее проживал на улице Антоновича, объяснил, что эту аферистку знают все старожилы района.

Ранее "Телеграф" сообщал об афере с участием "АТБ": мошенники устроили "липовую" акцию. 

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 96

Все по теме:

Киев, Афера, Обман, Манипуляция, Пенсионерка, Улица Антоновича.
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