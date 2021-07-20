В Киеве женщина со взрывчаткой и пистолетом ограбила банк (фото, видео)

В Киеве 20 июля вооруженная женщина ограбила отделение банка.

Об этом пишет Телеграмм-канал "Новини Live".

Сообщается, что женщина зашла в отделение "Укрсиббанка" по улице Автозаводской, 99 в Оболонском районе и бросила туда коктейль Молотова. Далее, угрожая сотрудникам пистолетом, она забрала всю кассу и попыталась сбежать. Однако злоумышленницу задержали спецназовцы.

Сейчас женщину проверяют на вменяемость, на месте работают оперативники и пожарные, так как после заброса коктейля Молотова произошло небольшое возгорание.

Подробности в Нацполиции обещают озвучить позже.

Напомним, 7 июля утром в российской Тюмени неизвестный мужчина с подозрительным рюкзаком, из которого торчали провода, захватил Сбербанк. По информации местных Телеграмм-каналов, захватчик взял двух сотрудников банка в заложники и требовал выкуп - 15 млн рублей.