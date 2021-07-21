В Киеве водолазы-спасатели два часа искали в реке женщину, которая просто отошла по делам (фото)

В Киеве в парке Партизанской Славы водолазы и полиция утром, 21 июля, два часа искали женщину, которая отошла от берега.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху***й Киев".

Пропажу женщины заметили работники муниципальной службы утром, 21 июля, в 6:00. Они увидели вещи "пропавшей" в парке на берегу и через два часа на место события прибыли полиция и спасатели. Водолазы начали искать женщину в реке, сообщает канал.

Через два часа поисков, около 10 часов утра, к полиции подошла та самая личность, которую искали спасатели.

«А что здесь происходит, кого ищите?», - спросила женщина, из-за которой подняли переполох.

Таким образом все остались живы и спасатели зря потратили два часа на поиски.

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