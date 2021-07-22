В курортной Кирилловке разбушевалась погода: мощные столбы смерчей засняли на видео

Популярный курорт на Азовском море Кирилловку, где недавно после купания в море девочка покрылась красными пятнами, атаковали мощные смерчи. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В последние дни в поселке ухудшилась погода. Сегодня наблюдается сильный шторм с градом и шквальным ветром. За эти сутки местные заметили уже два смерча.

Так, внушительный воздушный вихрь пронесся над побережьем Бирючего острова. Как пишут очевидцы, черный столб, освещаемый вспышками молний в грозовых тучах, выглядел довольно угрожающе.

В сети опубликованы впечатляющие видео смерчей. Издалека видны мощные воздушные столбы, ярко контрастирующие с небом.

Отметим, что местные и туристы слегка напуганы такими погодными явлениями, но вместе с этим, весьма были впечатлены увиденным.

"Мне кажется, нас сейчас снесет. Раз – торнадо", - говорит автор одного из роликов.

Напомним, в Украину пришел циклон, в результате которого за сутки в разных городах выпала двухнедельная норма осадков. По информации Украинского гидрометцентра, дожди будут попеременно продолжаться всю неделю, охватывая то запад, то курортный юг. Под куполом циклона окажутся как раз южные регионы, однако погода испортится не на всех курортах.

Как сообщал ранее "Телеграф", непогода в Украине унесла две жизни и обесточила сотню населенных пунктов.