Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда

"Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ

"Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф OBOZREVATEL

Двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые в ночь на 18 июля избили и разоружили пограничников в Краснопольском районе Сумской области (на границе с РФ), суд отпустил под домашний арест. Их начальник, который внезапно оказался в статусе свидетеля, хотя нападали на пограничников три человека, а не два, заявил, что его подчиненные хотели "проучить" охранников границы за сон на посту.

Об этом вв четверг, 22 июля, сообщает интернет-издание "OBOZREVATEL".

"Молодняк спал во время службы в машине - было около двух ночи. Но граница рядом. Коллеги решили проучить пограничников, забрать оружие... Теперь нашим "шутникам" светит тюрьма", - рассказал изданию офицер СБУ, знакомый с ситуацией.

Адвокат одного из подозреваемых Юлия Молибог во время заседания суда озвучила ту же версию.

Также она сказала, что один из пограничников спал и даже не видел, что происходило, а второй до последнего момента был сконцентрирован на своем мобильном телефоне, а не на исполнении служебных обязанностей.

В Госпогранслужбе сообщили, что проводят свое расследование параллельно с ГБР. Когда у пострадавших снимали побои, также взяли кровь на содержание алкоголя.

Об отстранении пограничников от службы пока что ничего не известно.

Что касается подозреваемых сотрудников спецслужбы, 21 июля их отстранили от должности по решению суда.

В случае, если их вина будет доказана по инкриминируемым статьям (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины, завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием; умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений), им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях ЧП на границе с РФ в Сумской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 511

Все по теме:

СБУ, Пограничники, Нападение, Граница, Избиение, Причина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отдохнули: известный силач проломил голову российскому министру на турбазе (фото)
02 Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое
03 Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
04 По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)
05 Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их &quot;накрыла&quot; СБУ (фото)
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их "накрыла" СБУ (фото)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
Одномесячный сын Виктора Павлика показал всем &quot;средний палец&quot; (фото)
Одномесячный сын Виктора Павлика показал всем "средний палец" (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь