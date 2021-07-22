"Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ

Двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые в ночь на 18 июля избили и разоружили пограничников в Краснопольском районе Сумской области (на границе с РФ), суд отпустил под домашний арест. Их начальник, который внезапно оказался в статусе свидетеля, хотя нападали на пограничников три человека, а не два, заявил, что его подчиненные хотели "проучить" охранников границы за сон на посту.

Об этом вв четверг, 22 июля, сообщает интернет-издание "OBOZREVATEL".

"Молодняк спал во время службы в машине - было около двух ночи. Но граница рядом. Коллеги решили проучить пограничников, забрать оружие... Теперь нашим "шутникам" светит тюрьма", - рассказал изданию офицер СБУ, знакомый с ситуацией.

Адвокат одного из подозреваемых Юлия Молибог во время заседания суда озвучила ту же версию.

Также она сказала, что один из пограничников спал и даже не видел, что происходило, а второй до последнего момента был сконцентрирован на своем мобильном телефоне, а не на исполнении служебных обязанностей.

В Госпогранслужбе сообщили, что проводят свое расследование параллельно с ГБР. Когда у пострадавших снимали побои, также взяли кровь на содержание алкоголя.

Об отстранении пограничников от службы пока что ничего не известно.

Что касается подозреваемых сотрудников спецслужбы, 21 июля их отстранили от должности по решению суда.

В случае, если их вина будет доказана по инкриминируемым статьям (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины, завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием; умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений), им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях ЧП на границе с РФ в Сумской области.