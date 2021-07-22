Двое маленьких детей ночью ушли из дома: подробности истории с хэппи эндом под Киевом (видео)

Не передать волнение семей, когда вдруг теряется кто-то из беспомощных родственников – маленький ребенок, пожилой человек или человек с инвалидностью. Хорошо, когда вовремя успевают обнаружить пропажу, замечательно, когда сразу же уведомят об этом полицию, просто чудесно, когда свою помощь предлагает множество волонтеров. И самый прекрасный вариант, когда "потеряшка" находится живым и невредимым. Потому что, увы, иногда случаи бывают просто ужасные.

Забавное, в некотором роде, происшествие случилось в селе Тарасовка Фастовского района под Киевом 18-го июля. Но только сегодня, 22-го, маленький видеосюжет об этом обнародовала полиция Киевской области.

- Одна из жительниц Тарасовки в час ночи обнаружила гуляющими по селу двух малышей, на которых были только трусики, - рассказали "Телеграфу" в пресс-службе Киевского полицейского главка. – Женщина сразу же позвонила в полицию по спецлинии "102". И к месту происшествия выехал наряд реагирования патрульной полиции Боярского отделения полиции. Мальчонки оказались 4-летними братьями-близнецами. Правоохранители начали выяснять, кто они и откуда.

Детки были словоохотливыми, вот только выведать необходимые сведения "дядям в форме" не удалось. Ни своей фамилии, ни улицы, где они проживают, мальчики назвать не смогли. На вопрос, где родители, они сообщили, что те спят. А вот на вопрос "Как зовут маму?" были получены противоречивые сведения: один сказал "Нина", второй исправил, что "Нина – это бабушка". "Какой у вас дом – высокий или маленький, там один этаж?" – допытывались правоохранители. "Высокий. Один этаж" – услышали в ответ. Хлопчики также рассказали, что у папы есть машина, а у них – самокаты. Кстати, самокаты в этой истории сыграли не последнюю роль.

Полицейские посадили юных путешественников в салон автомобиля и начали "прочесывать местность" – объезжать улицы, вблизи которых Тимофея и Матвея обнаружили. И на пятой улице мальчики узнали свой дом – по стоявшим возле него самокатам.

Но ворота оказались закрытыми и докричаться до спящих обитателей не удавалось. Как же ребятишки выбрались наружу? Да просто один подсадил другого через забор. Через забор пришлось запускать детей во двор и полицейским, где сначала к ним кинулась ластиться дворовая собака, а затем бойкие сынишки разбудили и родителей.

В семье - пять несовершеннолетних детей, близнецы – младшие из них.

Несмотря на то, что семья благополучная, правоохранители составили на родителей административный протокол по ст.184 КУоАП (за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей). Мама же пообещала впредь ключ от запертых на ночь дверей убирать подальше от "искателей приключений".