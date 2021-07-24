"Что значит дети" - в бердянском зоопарке обезьяна играет со львом (видео)

В Сеть выложили видео из частного зоопарка "Сафари" в Бердянске Запорожской области на котором детеныши обезьянки и льва мирно играют друг с другом.

Запись разместили на официальной странице зоопарка в Facebook.

Львенок шуточно хватает обезьянку за подгузник, а та выкручивается из его хватки. "Что значит детки", — комментируют пользователи под видео.

Маленькая обезьянка Фиона и новая обитательница зоопарка львица Хеппи уже успели подружиться. Хеппи появилась в Бердянском зоопарке месяц назад - 29 июня. А от малышки Фионы отказалась мама.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесском зоопарке пополнение - европейская лань родила малышей. А для тех, кому не хватает позитива сделали фотоподборку милых и забавных животных.