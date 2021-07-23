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Дрались даже женщины: в горсовета под Харьковом депутаты устроили потасовку из-за вопроса школ (видео)

Дрались даже женщины: в горсовета под Харьковом депутаты устроили потасовку из-за вопроса школ (видео)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В городе Купянск, что в Харьковской области, депутаты горсовета вступили в жаркий спор о том, стоит ли переименовывать местные школы в лицеи и гимнации. 

Вопрос оказался настолько принципиальным для его сторонников и противников, что все обернулось дракой. 

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал Труха

"Депутаты не смогли согласовать переименование школ в лицеи и гимназии. Т.е, в Купянске вообще хотят отменить понятие школы", - сказано в сообщении. 

Ситуацию прояснили пользователи сети, которые высказались о смысле всего происходящего. Они говорят, что власти хотят закрыть ряд школ, а переименование их в лицеи и гимназии позволит решить этот вопрос на местном уровне, без ведома Киева. 

Другие же пользователи объяснили, что в этой драке участвовали родители учеников, которые пришли выступить против закрытия школ. По их словам, родители попытались выступить с трибуны, но вместо этого мэр закрыл заседание и депутаты разошлись. 

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге мужчина приковал пасынка цепью к трубе отопления в целях "перевоспитания". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 356

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Харьковская область, Драка, Купянск.
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