Дрались даже женщины: в горсовета под Харьковом депутаты устроили потасовку из-за вопроса школ (видео)

В городе Купянск, что в Харьковской области, депутаты горсовета вступили в жаркий спор о том, стоит ли переименовывать местные школы в лицеи и гимнации.

Вопрос оказался настолько принципиальным для его сторонников и противников, что все обернулось дракой.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал Труха.

"Депутаты не смогли согласовать переименование школ в лицеи и гимназии. Т.е, в Купянске вообще хотят отменить понятие школы", - сказано в сообщении.

Ситуацию прояснили пользователи сети, которые высказались о смысле всего происходящего. Они говорят, что власти хотят закрыть ряд школ, а переименование их в лицеи и гимназии позволит решить этот вопрос на местном уровне, без ведома Киева.

Другие же пользователи объяснили, что в этой драке участвовали родители учеников, которые пришли выступить против закрытия школ. По их словам, родители попытались выступить с трибуны, но вместо этого мэр закрыл заседание и депутаты разошлись.

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