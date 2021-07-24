Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице
ДТП с украинцами в Польше: один человек скончался в больнице

В Мариуполе оправдали врача-стоматолога, на приеме у которой умер 2-летний мальчик

В Мариуполе оправдали врача-стоматолога, на приеме у которой умер 2-летний мальчик
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В г. Мариуполь Донецкой области во время процедуры в стоматологической клинике умер 2-летний мальчик. Обвиняемую 52-летнюю врача суд оправдал через 4 года после происшествия.

Об этом 24 июля сообщает "PR.UA" после заявления руководителя Донецкой областной прокуратуры Евгения Белоусова.

Случай в стоматологии произошел еще в 2017 году в Кальмиусском районе Донецкой области.

Родители пришли с ребенком в стоматологию на процедуру и во время ее проведения мальчик умер.

Немного позже работники правоохранительных органов установили, что мальчика лечили под общим наркозом.

После проведения экспертизы стало известно, что причиной смерти была асфиксия - марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка.

Врачу, в которой ребенок был на приеме, еще в 2017 году правоохранители сообщили о возможном лишении свободы сроком до 5 лет.

Однако 19 июля 2021в Ильичевском районном суду Мариуполя оправдали женщину.

Конечно же, родственникам умершего ребенка это решение не понравилось.

"В основу оправдательного решения суд вложил недопустимости некоторых доказательств, которые, по мнению суда, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал руководитель прокуратуры Белоусов.

Также он сообщил, что в прокуратуре сейчас изучают решение суда и вместе с родителями мальчика потом подадут апелляционное заявление.

Белоусов заявил о надежде на то, что "суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога».

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Кривом Роге отчим приковал пасынка на цепь и оставил одного в доме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 276

Все по теме:

Прокуратура, Врач, Мариуполь, Стоматология, Донецкая обл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 В России топ-чина МВД расстреляли прямо под домом: видео с места и фото нападавшего
03 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
04 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
05 У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
&quot;Не можем верить России&quot;: Витренко ответил на предложение &quot;Газпрома&quot; по транзиту
"Не можем верить России": Витренко ответил на предложение "Газпрома" по транзиту
Эллерт решил кардинально сменить имидж после разрыва с Мишиной (фото, видео)
Эллерт решил кардинально сменить имидж после разрыва с Мишиной (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь