В Мариуполе оправдали врача-стоматолога, на приеме у которой умер 2-летний мальчик

В г. Мариуполь Донецкой области во время процедуры в стоматологической клинике умер 2-летний мальчик. Обвиняемую 52-летнюю врача суд оправдал через 4 года после происшествия.

Об этом 24 июля сообщает "PR.UA" после заявления руководителя Донецкой областной прокуратуры Евгения Белоусова.

Случай в стоматологии произошел еще в 2017 году в Кальмиусском районе Донецкой области.

Родители пришли с ребенком в стоматологию на процедуру и во время ее проведения мальчик умер.

Немного позже работники правоохранительных органов установили, что мальчика лечили под общим наркозом.

После проведения экспертизы стало известно, что причиной смерти была асфиксия - марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка.

Врачу, в которой ребенок был на приеме, еще в 2017 году правоохранители сообщили о возможном лишении свободы сроком до 5 лет.

Однако 19 июля 2021в Ильичевском районном суду Мариуполя оправдали женщину.

Конечно же, родственникам умершего ребенка это решение не понравилось.

"В основу оправдательного решения суд вложил недопустимости некоторых доказательств, которые, по мнению суда, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал руководитель прокуратуры Белоусов.

Также он сообщил, что в прокуратуре сейчас изучают решение суда и вместе с родителями мальчика потом подадут апелляционное заявление.

Белоусов заявил о надежде на то, что "суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога».

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Кривом Роге отчим приковал пасынка на цепь и оставил одного в доме.