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В Киевской области обнаружили странную птицу с четырьмя лапами

В Киевской области обнаружили странную птицу с четырьмя лапами
00:27 Сегодня Телеграф

В Украинке (Киевская область) на пляже нашли птицу с удивительной патологией – у нее было две лишние лапки.

Об этом в понедельник, 26 июля, на своей странице в Facebook сообщает паблик "Зеркало Обухова".

 "В Украинке возле пляжа набережной была обнаружена птица с патологией (двумя лишними лапками). Может кто-то может помочь, какая-то служба, потому, что птица умрет",  - говорится в сообщении.

 В сообщениях к посту пользователи соцсети считают, что птицу не стоит никуда забирать если она до сих пор выжила с такой патологией, однако некоторые все же рекомендуют показать ее специалисту, которые ее осмотрит.

Ранее в Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus). Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

Как писал "Телеграф", на территории заповедника "Аскания-Нова" зафиксировали массовую гибель птиц

Также мы писали о том, что ученые обнаружили в дикой природе птицу - гибрид трех видов.  

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Все по теме:

Птица, Обухов, Украинка, Патология.
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