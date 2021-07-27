В Киевской области обнаружили странную птицу с четырьмя лапами

В Украинке (Киевская область) на пляже нашли птицу с удивительной патологией – у нее было две лишние лапки.

Об этом в понедельник, 26 июля, на своей странице в Facebook сообщает паблик "Зеркало Обухова".

"В Украинке возле пляжа набережной была обнаружена птица с патологией (двумя лишними лапками). Может кто-то может помочь, какая-то служба, потому, что птица умрет", - говорится в сообщении.

В сообщениях к посту пользователи соцсети считают, что птицу не стоит никуда забирать если она до сих пор выжила с такой патологией, однако некоторые все же рекомендуют показать ее специалисту, которые ее осмотрит.

Ранее в Кривом Роге фотограф-анималист Виктор Севидов сфотографировал одну одну из редчайших птиц Украины — сизоворонку обыкновенную (Coracias garrulus). Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и считается исчезающим.

Как писал "Телеграф", на территории заповедника "Аскания-Нова" зафиксировали массовую гибель птиц.

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